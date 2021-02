Vespão em Movimento oferece aulas online gratuitas de ioga e dança do ventre

Já estão abertas as inscrições do projeto Vespão em Movimento, uma iniciativa que oferece aulas gratuitas de ioga e dança do ventre, além de turmas de inicialização circense, pintura em tela e serralheria artística. A classificação para a participação nas aulas é livre e os encontros são transmitidos pela fanpage do projeto no Facebook, no endereço https://www.facebook.com/VespaMovimento/.

As inscrições são individuais e os interessados podem participar de mais de um curso. Para isso, devem realizar inscrição no link https://forms.gle/1xTMdAUq6nbAEy8KA. Além de dados como endereço completo e data de nascimento, os participantes devem informar se possuem problemas de mobilidade, saúde, deficiência física ou gravidez.

Idealizado pela proponente Mônica dos Santos, Vespão em Movimento é um projeto que tem como objetivo fomentar e promover atividades culturais. Ele foi selecionado por meio do Fundo Municipal de Cultura de Guarulhos (FunCultura) com recursos federais da Lei Aldir Blanc.

Para saber mais acesse https://www.facebook.com/VespaMovimento/.