Bosque Maia fecha ao público a partir deste domingo para vacinação contra a covid-19

O Bosque Maia estará fechado ao público a partir deste domingo (7) a fim de preparar o local para a primeira etapa de aplicação das vacinas contra a covid-19 na cidade. A vacinação terá início na segunda-feira (8), às 9h, para o público com idade a partir de 90 anos, e segue até o término das doses destinadas a esta faixa etária. Durante os dias em que sediar a campanha, o parque estará fechado ao público.

A decisão foi tomada em comum acordo entre as secretarias da Saúde e de Meio Ambiente, com o aval do prefeito Guti, e visa a minimizar os riscos de contágio pelo coronavírus entre os idosos, grupo mais vulnerável às formas graves da doença, e também entre servidores da Prefeitura.

A expectativa das pastas é que a partir de quinta-feira (11), das 6h às 18h, até o próximo sábado (13), das 6h às 18h, o bosque volte a abrir obedecendo às regras da fase laranja do Plano São Paulo de combate à covid-19, do Governo do Estado. Eventuais alterações nas datas serão comunicadas imediatamente nas páginas da Prefeitura no Facebook e no Instagram: prefeituraguarulhosoficial.