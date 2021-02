Conservatório de Guarulhos seleciona músicos interessados em integrar a Orquestra Jovem

A Prefeitura de Guarulhos, por meio da Secretaria de Cultura, oferece oportunidade a estudantes de música interessados em integrar a Orquestra Jovem Municipal de Guarulhos. Até o próximo dia 26 de fevereiro estão abertas as inscrições para o edital de proficiência e seleção de novos integrantes, vagas destinadas a jovens entre 14 e 28 anos em fase final de sua formação e que estejam interessados em se tornar músicos profissionais.

Para participar os músicos devem comprovar serem estudantes dos seguintes instrumentos: violino, viola, violoncelo, contrabaixo, flauta, oboé, clarinete, fagote, trompetes, trompas, trombones, tuba, percussão ou piano. A inscrição é feita por meio do preenchimento do formulário disponível no site http://orquestrasdeguarulhos.com/. No ato da inscrição o candidato receberá um código de registro do processo e os detalhes de data e horário reservados à prova. Além das vagas nos instrumentos, o processo também seleciona estagiários de cursos de composição e regência para a função de arquivistas e montadores.

Os candidatos deverão estar preparados para realizar no mínimo três ensaios semanais, com três horas de duração cada, às segundas, quartas e sextas-feiras, em horários a serem distribuídos pelo regente conforme o programa de cada mês, além de concertos com horários e agenda pré-estabelecidos.

A seleção será realizada entre os dias 1º e 5 de março, com prova prática, na qual será solicitada a execução de uma obra obrigatória (concerto clássico ou romântico) a todos os candidatos à vaga de instrumentista, além de repertório já definido em forma de excertos, indicados na lista anexa específica para cada instrumento, disponível no site oficial. É necessário ler o edital para informações detalhadas sobre as provas.

A Prefeitura de Guarulhos oferece ao bolsista integrante da Orquestra Jovem auxílio financeiro mensal de R$ 1.040 pelo prazo de um ano, prorrogável por até cinco anos, ou até que o instrumentista complete 28 anos. Para mais informações, acesse o edital: http://bit.do/testeojmg.

Orquestra Jovem

Criada em dezembro de 2003, a Orquestra Jovem Municipal de Guarulhos é corpo estável do Conservatório Municipal, ligado à Secretaria de Cultura do município. Todas as suas atividades visam ao aprimoramento e à profissionalização de seus jovens instrumentistas.

O grupo elabora programas mensais e realiza concertos dentro e fora da cidade, colaborando com o aperfeiçoamento e favorecendo o contato com grandes solistas, divulgando a melhor música de concerto. Para esses programas são selecionadas peças de diferentes períodos da história da música, dentre obras-primas consagradas e novas, tanto de compositores nacionais como de estrangeiros, cuja dificuldade técnica seja compatível com o alto nível alcançado pelo conjunto.