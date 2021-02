Idosos acima de 90 anos e profissionais de clínicas privadas serão vacinados a partir de segunda-feira

Guarulhos começa a vacinar na próxima segunda-feira (8) os idosos com idade igual ou superior a 90 anos, bem como os profissionais de saúde que atuam em consultórios e clínicas particulares. A vacinação será realizada em um polo que funcionará das 9h às 17h no Bosque Maia (avenida Paulo Faccini, s/nº, Centro) pelo sistema drive-thru, ou seja, sem que seja necessário descer do carro.

No local, uma grande tenda dotada de toda a infraestrutura será instalada para vacinar os profissionais de clínicas e consultórios particulares, bem como os idosos com 90 anos ou mais que chegarem a pé. Para a vacinação não se faz necessário efetuar cadastro prévio. Basta comparecer ao local portando CPF, cartão SUS e documento com foto.

Os trabalhadores de saúde também precisarão apresentar documento que comprove a profissão. Serão aceitos carteira de trabalho, holerite ou documento de identidade emitido por entidades representativas, como conselhos ou ordens de classe com previsão legal e declaração da empresa.

Já os idosos acamados e restritos ao leito deverão ser vacinados em domicílio. Por isso, a orientação para aqueles que não têm cadastro em nenhuma Unidade Básica de Saúde (UBS) é para que o familiar ou responsável legal compareça a uma das 69 UBS para cadastrar o idoso e solicitar a imunização.

A cidade está preparada para instalar mais três grandes polos de vacinação totalmente estruturados para viabilizar maior fluidez do público e evitar aglomerações, mas isso ainda depende da remessa de mais doses do Governo do Estado ao município. Da mesma forma, a imunização dos demais públicos-alvo está condicionada ao repasse de mais remessas de vacina à cidade.

Até as 12h desta quinta-feira (4) Guarulhos vacinou 16.766 pessoas, incluindo profissionais de saúde que atuam nos serviços de urgência e emergência das redes pública e privada, bem como nas UBS, indígenas aldeados, trabalhadores e moradores de Instituições de Longa Permanência para Idosos.