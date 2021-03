Theatro Municipal de SP oferece programação online

O Theatro Municipal de São Paulo está oferecendo gratuitamente espetáculos online no período da fase emergencial do Plano São Paulo de combate à pandemia da covid-19. Devido às restrições, todas as atividades presenciais do equipamento cultural estão suspensas desde o dia 6 de março.

Amanhã (20), às 20h, a Orquestra Sinfônica Municipal apresenta, em uma gravação inédita, as Bachianas Brasileiras nº2 (O Canto do Capadócio, O Canto da Nossa Terra, Lembrança do Sertão, e O Trenzinho do Caipira). Antes do concerto, às 19h40, no mesmo canal, haverá um bate-papo com a professora de música Marta Vidigal e o violinista John Spindler, com mediação do maestro Roberto Minczuk.

As próximas atrações online dos grupos artísticos do Theatro Municipal de São Paulo serão anunciadas no site oficial.

Para o público que gosta de música clássica, a Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo (Osesp) também está disponibilizando gratuitamente diversas apresentações online em seu canal youtube. O destaque são as apresentações, realizadas desde o início do ano, do programa Beethoven em Tempos de Pandemia. Hoje (19), às 20h30, será exibido o concerto da Sinfonia número 3 de Beethoven, Eroica, com a regência de Thierry Fischer.