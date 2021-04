Beneficiados pela Tarifa Social de Energia aumentam mais de 20 vezes em quatro anos

Nos últimos quatro anos, o número de famílias em Guarulhos contempladas pela Tarifa Social de Energia Elétrica aumentou mais de 20 vezes, passando de 1.422 em março de 2017 para 31.091 no mês passado, o que equivale a um aumento de 2.086,42% no período. O benefício federal possibilita descontos na conta de luz às famílias de baixa renda.

A procura pela Tarifa Social cresce a cada ano no município. Em 2018, um total de 12.555 famílias foram favorecidas pelo desconto da energia elétrica, contra 10.490 em 2019 e 27.445 no ano passado. Em relação a 2020 o aumento foi de 13,28%.

De acordo com a Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social, o crescimento no número de beneficiários ocorre em razão dos mutirões de Tarifa Social promovidos pela Prefeitura nos últimos anos, além da divulgação nos veículos de comunicação e em redes sociais.

A Tarifa Social de Energia Elétrica é um programa do governo federal que possibilita descontos na conta de luz às famílias que ganham até meio salário mínimo por pessoa, inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico/Bolsa Família), e para aquelas com membros assistidos pelo Benefício da Prestação Continuada (BPC).

Como se inscrever

Pessoas interessadas em obter o desconto devem agendar o atendimento na Central do CadÚnico/Bolsa Família (avenida Bom Clima, 425, Jardim Bom Clima), na Tenda do Busca Ativa (atrás do Restaurante Popular Josué de Souza, na rua Adolfo Noronha, 49, Taboão) e nas unidades do CadMóvel.

As unidades do CadMóvel atendem no CEU Bonsucesso (avenida Paschoal Thomeu, s/nº, Bonsucesso) e no Instituto Criança Cidadã Circo Escola (avenida 15 de janeiro, 449, Cidade Seródio) até 30 de abril.

É necessário fazer agendamento prévio por e-mail, telefone e WhatsApp em razão da pandemia de Covid-19. O horário de atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h30.

As famílias já inscritas no CadÚnico e que se enquadram no perfil da Tarifa Social de Energia Elétrica também podem se cadastrar diretamente no site da EDP (https://www.edp.com.br/distribuicao-sp/saiba-mais/informativos/programa-tarifa-social).

Serviço – CadÚnico

Atendimentos via WhatsApp: 94144-8095

Atendimentos e agendamentos via telefone: 2087-4270 e 2408-7020

Agendamentos via e-mail: [email protected]