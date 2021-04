Policiais do 5º DP elucidam sequestro relâmpago de idosa na avenida Guarulhos

Policiais do 5º Distrito Policial prenderam um homem envolvido no sequestro relâmpago que vitimou a idosa Maria Evangelista Ferreira Mota, de 82 anos. O caso ocorreu no último dia 13, na Avenida Guarulhos. As investigações levaram à prisão Carlos Antônio de Carvalho, que acabou confessando o crime. A Polícia Civil já solicitou à Justiça a decretação da prisão temporária do acusado.

A idosa foi abordada por duas mulheres na altura do número 2.000 da Avenida Guarulhos, no dia 13 de abril. Uma das desconhecidas, alegando estar machucada, pediu ajuda a Maria Evangelista para leva-la até o veículo, que era conduzido por Carlos Antônio.

Ao se aproximar do carro, as duas, sob ameaça, obrigaram a idosa a entrar. A vítima foi levada a uma agência bancária da cidade, onde sacou R$ 1,9 mil. Depois do roubo, Maria Evangelista foi liberada no bairro da Penha, na capital paulista, divisa com Guarulhos.

A Polícia Civil foi informada do sequestro relâmpago e as investigações foram conduzidas pelos agentes do 5º DP que localizaram o veículo envolvido no crime e o motorista. A princípio, o acusado negou participação no roubo, mas confrontado com imagens de câmeras de segurança apreendidas pelos policiais, acabou confessando ter participado da ação contra a idosa.

As investigações prosseguem para identificar as duas mulheres que participaram do crime.