Webinário sobre autismo encerra ações do Abril Azul

Nesta sexta-feira (30), às 19h, o CEU Ottawa-Uirapuru realiza o webinário Os Ciclos da Vida no TEA. A iniciativa da Secretaria de Educação de Guarulhos conta com o apoio do Programa Escola 360 e tem por objetivo encerrar as ações desenvolvidas pelo Abril Azul, mês em que se comemora o Dia Mundial de Conscientização sobre o Autismo, abordando os processos de pessoas que possuem o Transtorno do Espectro Autista (TEA). O webinário será transmitido ao vivo pelo grupo do CEU Ottawa-Uirapuru no Facebook (https://facebook.com/groups/1416860958351753/).

Mediada pela professora e psicopedagoga Fernanda Batista, a videoconferência recebe o escritor Nicolas Brito e a médica Anita Brito. Nicolas é autista e filho de Anita, neurocientista pela Universidade de São Paulo (USP) com ênfase na neurobiologia do TEA. Nas redes sociais a família é conhecida por dialogar sobre o assunto, falar de suas experiências e reforçar o papel da sociedade no combate ao preconceito.

Abril Azul

A campanha Abril Azul tem o objetivo de conscientizar a população mundial sobre o Transtorno do Espectro Autista, nome técnico oficial para designar o autismo. Essa condição de saúde, caracterizada pelo déficit nas áreas de comunicação social e comportamento, se manifesta em diferentes graus em cada indivíduo.

Em 2012 foi criada a lei 12.764, Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro do Autismo, que garante os direitos dos autistas e os equipara às pessoas com deficiência. Para conhecer a lei acesse http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/l12764.htm.

A Secretaria de Educação promoveu ao longo do mês diversas ações, como o podcast Vozes da Rede, tratando da inclusão de alunos com TEA no cotidiano escolar, e contação de histórias online com alunos do Atendimento Educacional Especializado das escolas-polo da Prefeitura, dentre outras ações de incentivo à leitura no Abril Literário.