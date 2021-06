EDP abre 16 vagas para profissionais de Tecnologia da Informação

A EDP, empresa que atua em todos os segmentos do setor elétrico, está com 16 vagas abertas para profissionais da área de tecnologia da informação. Os interessados podem se inscrever até o dia 15 de junho na página de vagas da EDP no Linkedin (www.linkedin.com/jobs/edp-vagas/) ou no site https://jobs.kenoby.com/edp.

Como forma de adaptação à nova realidade imposta pela pandemia, a companhia oferece a possibilidade de empregar candidatos mesmo que residam fora das geografias da área de concessão ou de escritórios centrais. São oferecidas oportunidades para as funções de:

– Analista de Requisitos de Negócio (Relacionamento);

– Arquiteto de Dados;

– Especialista de Segurança da Informação.

– Especialista em Engenharia de Dados;

– Especialista em Sistemas (Block Manager de Projetos);

– Especialista de Soluções de Negócios de TI e Projetos (Relacionamento);

A empresa oferece salário compatível com o mercado, vales refeição e alimentação, assistência médica, odontológica e seguro de vida, auxílio-creche, licença-maternidade de seis meses e licença-paternidade de 30 dias, home office, dayoff no aniversário, parcerias em instituições para descontos em cursos, academias, restaurantes, farmácias, entre outros, 13º salário, programa de participação nos lucros e resultados (PLR) e previdência privada. Além disso, os funcionários da EDP têm acesso a Universidade Corporativa, Plano de Desenvolvimento Individual e Programa de Mobilidade Internacional.