Casas da Mulher Clara Maria retomam atendimento presencial na segunda-feira

As Casas da Mulher Clara Maria irão retomar as atividades presenciais a partir da próxima segunda-feira (14). Em suas seis unidades são prestados atendimentos perante agendamento para atividades como consulta com nutricionista, aulas de violão, crochê, alfabetização de adultos, atendimento com assistente social, além de uma extensa programação de palestras sobre o combate à violência contra a mulher e a Lei Maria da Penha. Cada casa terá a sua programação e as usuárias deverão entrar em contato para verificar quais serviços estarão disponíveis.

Os locais, que estavam fechados até o momento por conta da pandemia, irão reabrir com as medidas de prevenção à covid-19, atendendo um número menor de pessoas, disponibilizando álcool em gel e com a exigência do uso de máscara para realização das atividades.

Para a subsecretária de Políticas para Mulheres, Verinha Sousa, responsável pelas casas, é importante que as mulheres possam ter acesso novamente a esses espaços. “Eles são locais de acolhimento e proporcionam um contato maior nosso com elas, assim podemos saber mais de perto quais as demandas existem em cada bairro”, explicou.

Serviço

Casa da Mulher Clara Maria I

Endereço: Rua Morro Agudo, 112 – Jardim Bom Clima

Telefone: 2468-3569

Casa da Mulher Clara Maria II

Endereço: CEU Pimentas: Estrada do Caminho Velho, 351 – Pimentas

Telefone: 2480-1060

Casa da Mulher Clara Maria III

Endereço: Rua Agostinho dos Santos, 2 – Conjunto Habitacional Haroldo Veloso

Telefone: 2467-6445

Casa da Mulher Clara Maria IV

Endereço: Rua Brigadeiro Lima e Silva, 565 – Jardim Vila Galvão

Telefone: 2086-2374

Casa da Mulher Clara Maria V

Endereço: Rua das Margaridas, s/nº – Praça da Lua – Recreio São Jorge

Telefone: (11) 2446-1756



Casa da Mulher Clara Maria VI

Endereço: CEU Ponte Alta – Rua Pernambuco, 836, Jardim Ponte Alta

Telefone: (11) 2087-2788