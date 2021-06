Novo X Supermercados tem ‘finais felizes’ como os de Flavio, Socorro e mais 1.300 pessoas

A rede X Supermercados inaugurou mais uma unidade em Guarulhos, a 11ª da rede, no último sábado, dia 19/06, na Avenida Dr. Timóteo Penteado, n° 2392, Vila Hulda, região do Picanço. Com uma área de 2 mil metros quadrados e 100 vagas cobertas e gratuitas de estacionamento, a nova unidade mantém a tradição da marca de sempre disponibilizar valores mais acessíveis em relação à concorrência.

Mais do que isso, a Loja 11 do X Supermercados se destaca por gerar, mesmo em um momento tão delicado da economia por causa da pandemia, mais de 1.300 novas vagas de emprego, diretos e indiretos. “Em um cenário ainda complicado, resolvemos investir mais uma vez, driblando a burocracia e a crise, para proporcionar mais oportunidades a quem tem sofrido tanto há mais de um ano”, afirma o diretor da rede X, Silvio Alves.

Três meses sem emprego e com duas filhas para criar

A cozinheira Maria do Socorro, de 33 anos, se diz grata pela chance que teve de voltar a trabalhar, depois de ficar 3 meses parada. “Eu trabalhava em um restaurante que fechou por causa da pandemia. Só o salário do meu marido não dava para pagar todas as contas. Temos duas filhas e pagamos aluguel. Estou muito feliz por ter conseguido esse emprego no X”, afirmou.

Flavio Muller, de 24 anos, também passava por dificuldades para sustentar o filho pequeno em meio à crise. “Eu estava vivendo de ‘bicos’. Estava bem difícil. Quando eu soube que a nova loja do X iria inaugurar eu vim trazer meu currículo. Mas quando vi a quantidade de candidatos me assustei. Achei que não fosse conseguir”, lembra.

Para se ter ideia da gravidade da situação do mercado de trabalho, apenas para essa nova loja do X Supermercados foram enviados cerca de 30 mil currículos, segundo o diretor Silvio Alves, em entrevista concedida no início de junho.

“Depois de umas duas semanas eles me chamaram para a entrevista. Quando eu fui aprovado nem acreditei. Comecei os treinamentos e hoje atuo no setor da pizzaria da nova loja”, comemora Flavio.

Valorização da região

A chegada do novo centro de compras valorizou a região. Durante o período de obras, várias pessoas perguntavam sobre o dia da inauguração. “Ouvi de muita gente que a região precisava de um supermercado assim. A nova unidade revitaliza o local e todo o entorno, trazendo desenvolvimento”, explica Silvio.

A corretora Patrícia Iotti, da Aliança Imóveis, atua na área há 11 anos. E diz que há tempos não observava tanta procura na região do novo supermercado. “Tenho clientes aguardando abrirem vagas em apartamentos vizinhos à nova loja do X para fazer propostas de compra. Houve uma valorização de aproximadamente 20% nos preços de apartamentos naquela região”, afirma.

Serviço

X Supermercados – Loja 11

Avenida Dr. Timóteo Penteado, 2392, Vila Hulda (região do Picanço) – Guarulhos/SP

Aberto de segunda a sábado, das 7h às 22h, e de domingo e feriados, das 7h às 21h