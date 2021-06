Prefeitura promove festas junina e julina para idosos dos CCIs

Nas próximas semanas, a Prefeitura de Guarulhos promoverá dois eventos online para marcar os festejos junino e julino voltados ao público usuário das unidades do Centro de Convivência do Idoso (CCI). Na terça-feira (29), às 8h, acontecerá o arraial junino virtual do CCI Santa Mena. Já no dia 7 de julho (quarta-feira), às 14h, ocorrerá a festa julina do CCI Gopoúva, também pela internet.

O arraial junino virtual do CCI Santa Mena contará com exibições de dança, declamação de poesias, canto, trajes e pratos típicos que compõem a apresentação Retalhos de um Sarau. Os participantes realizaram ensaios semanais e na data da festa receberão o link pelo Google Meet 30 minutos antes de seu início.

Por sua vez, o CCI Gopoúva terá um baile julino pela internet animado por Adriano dos Teclados, cujo repertório incluirá as tradicionais músicas caipiras, além de forró, sertanejo e canções românticas, entre outras. A transmissão será ao vivo pelo Facebook (https://www.facebook.com/cci.gopouva.37 e https://www.facebook.com/ccisantamena.cci).

As ações da Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social visam a estimular a interação, independência, fortalecimento de vínculos e manter a turma da melhor idade ativa.

Serviço

Arraial Junino do CCI Santa Mena – 29 de julho (terça-feira), às 8h – participantes receberão o link meia hora antes do início.

Festa Julina do CCI Gopoúva – baile com Adriano dos Teclados – 7 de julho, às 14h, via Facebook: https://www.facebook.com/cci.gopouva.37 e https://www.facebook.com/ccisantamena.cci.