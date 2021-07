Compositores das obras do espetáculo GRU 460 são os convidados do Papo de Plateia

Os compositores Sergio Leal, Leonardo Martinelli, Matheus Bitondi e André Mehmari são os convidados do Papo de Plateia Frente a Frente que acontece nesta quarta-feira (7), às 20h. Iniciativa da Prefeitura de Guarulhos por meio da Secretaria de Cultura, o evento é transmitido pelas redes sociais das orquestras de Guarulhos no YouTube e no Facebook.

O Papo de Plateia desta semana antecede o concerto digital da Temporada 2021 com a Orquestra Gru Sinfônica, a ser exibido no próximo sábado (10), às 19h. Nesse encontro, os entrevistadores Izaack Allan e Adriano Carrijo conversam com os convidados sobre as quatro estreias em homenagem a Guarulhos que serão apresentadas durante o espetáculo GRU 460. O encontro aborda o modo como as composições ajudam a intervir nos rumos atuais da música de concerto, o que estimula a nova geração de compositores brasileiros e os aproxima dos músicos das orquestras e do público.

Anoitece na Cidade, de Sergio Leal, Low Rider, de Leonardo Martinelli, Alerta de Turbulência em Nuvem Baixa, de Matheus Bitondi, e Zéfiro Fantasia, de André Mehmari, são obras encomendadas que tiveram como mote o aniversário de 460 anos da cidade de Guarulhos, celebrado em 8 de dezembro do ano passado.

Além de antecipar algumas das emoções e descobertas do concerto da Orquestra Gru Sinfônica, o Papo de Plateia Frente a Frente também permite a calorosa participação e interação do público pelo chat, que pode esclarecer dúvidas sobre composição, carreira e formação, comentar e fazer perguntas, uma forma interessante e surpreendente de contribuir com o bate-papo.

Para mais informações sobre eventos culturais online acesse www.guarulhos.sp.gov.br/agendacultural.

Serviço

Papo de Plateia Live Frente a Frente

Convidados: Sergio Leal, Leonardo Martinelli, Matheus Bitondi e André Mehmari

Entrevistadores: Izaack Allan e Adriano Carrijo

Data: quarta-feira, 7 de julho

Horário: 20h

Acesso pelas redes sociais das orquestras de Guarulhos:

YouTube: www.youtube.com/channel/UCS9r_T3pJEr2wnZreRGSo1g



Facebook: www.facebook.com/ojmguarulhos/