Teatro Adamastor reabre neste sábado (21)

Após 18 meses com as atividades presenciais suspensas, o Teatro Adamastor volta a receber o público neste sábado (21) com um concerto da Orquestra Jovem Municipal de Guarulhos às 20h. Os ingressos são limitados a 300 lugares e estão disponíveis para retirada gratuita no site http://orquestrasdeguarulhos.com/. O espetáculo também será transmitido pelas redes sociais das orquestras no YouTube e no Facebook.

Para acesso ao concerto é necessário imprimir ou tirar print da confirmação recebida por e-mail e apresentá-la na entrada do teatro.

A retomada consciente das atividades presenciais da temporada 2021 das orquestras atende às mudanças do Plano São Paulo, que a partir desta terça-feira (17) flexibilizou eventos sociais, culturais e feiras corporativas com recomendações para evitar aglomerações, obrigatoriedade do uso da máscara, distanciamento social e uso de álcool em gel.

Programa

Espetáculo da Série Grandes Mestres sob regência do maestro Diego Pacheco, o concerto convida o pianista Aleyson Scopel, cuja percepção lírica, técnica e versatilidade faz dele um dos mais promissores nomes da nova geração da música erudita brasileira.

O programa do concerto conta com a Sinfonia n°4 em Fá Menor, Op. 36, do compositor Piotr Ilitch Tchaikovsky, obra intimamente ligada ao envolvimento do compositor com a empresária russa Nadezhda Filaretovna von Meck. A Orquestra Jovem também executa o Concerto para Piano n°5, OP. 103, de Camille Saint-Saëns, seu quinto e último concerto para piano, conhecido como O Egípcio. A peça foi motivada por uma viagem ao país do Nilo e, por esse motivo, contém alguns trechos que evocam o Oriente.

Sobre o solista

Aleyson Scopel é capixaba, doutor e mestre em música pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e bacharel em piano pelo New England Conservatory of Music, em Boston, Estados Unidos. Possui extensa experiência como pianista concertista no Brasil e no exterior, com apresentações nos Estados Unidos, Europa, Austrália e Ásia. Foi premiado em diversos concursos nacionais e internacionais de piano, dentre os quais os concursos Nelson Freire, Magda Tagliaferro e Villa-Lobos, no Brasil, e o Concurso Internacional William Kapell, nos Estados Unidos.

Serviço

Orquestra Jovem Municipal de Guarulhos apresenta a Série Grandes Mestres

Data: sábado, 21 de agosto

Horário: 20h

Teatro Adamastor – avenida Monteiro Lobato, 734, Macedo

Transmissão pelas redes sociais das orquestras de Guarulhos:

YouTube: www.youtube.com/channel/UCS9r_T3pJEr2wnZreRGSo1g

Facebook: www.facebook.com/ojmguarulhos/