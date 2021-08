CEU Bonsucesso entrega espaços adaptados para a inclusão social

O CEU Bonsucesso entregou nesta semana experimentalmente os brinquedos adaptados e a acessibilidade do espaço, com a presença do aluno da rede municipal para testar a efetividade e funcionamento dos equipamentos.

A Prefeitura de Guarulhos, por meio do Programa Escola 360, tem reforçado a importância da utilização dos espaços públicos para toda a população que promovam a inclusão social.

A unidade conta com a instalação de balança e gangorra para cadeirante, elevador para PCD (pessoas com deficiências) no ginásio, piscina com um braço mecânico que possibilita ao usuário entrar de forma segura, além de rampas de acesso por todo o espaço. Com o retorno das atividades presenciais nos CEUs da cidade, após cerca de um ano e meio fechados à visitação, os funcionários estão ainda mais motivados em receber os munícipes.

“Nossa equipe tem sempre o olhar da acessibilidade, de trabalhar as diferenças dentro do espaço, independente da Semana da Pessoa com Deficiência. Esse movimento vai desde a Secretaria de Educação e se perpetua nas nossas ações diárias, como a compra de brinquedos acessíveis, pintura e diversas melhorias conquistadas”, explica o gestor do CEU, Willian Carlos Nascimento, sobre o trabalho contínuo realizado por todos os coordenadores da unidade.

O aluno da EPG Jorge Amado, Davi de Oliveira Silva, de nove anos, estava radiante depois de entrar na piscina com o auxílio da professora de natação e do salva-vidas e brincar no playground acessível para cadeirantes. “Foi muito gostoso aproveitar a piscina nesse calor e vai ser melhor ainda quando chegarem as férias”, contou eufórico. Por sua vez, Jussara de Oliveira, mãe de Davi, que acompanhou o filho em todos os momentos de lazer no espaço, também aprovou os equipamentos de acessibilidade. “Esse momento é valioso para nós, o Davi é corajoso e sempre está pronto para a diversão, apesar de todas as dificuldades”.

Para a coordenadora de Programas Educacionais do CEU, Jéssica Akiyama, “é importante que os munícipes se sintam motivados a frequentar esses espaços. A inauguração dos equipamentos é um convite para que todos possam ir cada vez mais aos CEUs. Já a coordenadora Juliane Moreno ficou feliz e esperançosa com a resposta positiva do público. “Foi enriquecedora para sonharmos cada vez mais alto”, destacou.

Nesta semana o CEU Bonsucesso teve ainda a reabertura do Centro de Incentivo à Leitura (CIL) para os visitantes. O espaço foi todo personalizado com temas do folclore brasileiro, apresentando ao público figuras, histórias e lendas que habitam o imaginário de povos tradicionais de diversas regiões.