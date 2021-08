Circo Marambio estreia nova temporada nesta sexta (27) na Ponte Grande

O Circo Marambio estreia em 27 de agosto, a terceira temporada de espetáculos do ano com números clássicos de circo. Entre as atrações, malabaristas, equilibristas, números aéreos e com corda, trapézio e muita acrobacia.

A chegada à região conta com apoio da Prefeitura de Guarulhos, por meio da Secretaria de Educação e as sessões prometem emocionar toda a família. Elas estão marcadas para sextas-feiras às 20h30, sábados, domingos e feriados às 16h, 18h e 20h30 e segunda-feira às 20h30.

Além de palhaços, cheiro de pipoca e diversão garantida, o Circo Marambio quer proporcionar um resgate à infância e boas lembranças para todas as idades e convida a comunidade para reviver momentos incríveis. As entradas custam R$ 20,00 (inteira) e R$ 10,00 (meia).

A história entre o Circo Marambio e Guarulhos vem de longa data, desde meados de 2000. Hoje, a maior parte dos artistas que integram a trupe cresceram na cidade. Todos foram formados por Paulo Marambio, ex-professor do Circo Escola do Instituto Criança Cidadã, que mantém uma lona de circo no bairro da Cidade Seródio e acolhe crianças e jovens carentes da região São João.

O Circo Marambio segue os protocolos de prevenção contra a Covid-19 e para segurança de seus artistas e do público, o uso de máscara é obrigatório, além da disponibilização de álcool gel em um ambiente arejado.

Serviço

Circo Marambio na Ponte Grande em Guarulhos

Endereço: Avenida Guarulhos, nº 2.908, próximo ao Poupaki Atacadista – Ponte Grande – Guarulhos (Estacionamento gratuito no local)

Sexta-feira, uma sessão às 20h30

Sábados, domingos e feriados, três sessões, às 16h, 18h e 20h30

Segunda-feira, uma sessão às 20h30

Ingressos: adulto R$ 20,00 e criança R$ 10,00 (Aceitamos cartão de crédito, débito e PIX – compra no local antes da sessão)

Mais Informações (11 99418-7903 – WhatsApp) e redes sociais, siga o Facebook e Instagram e compartilhe sua foto com @circo_marambio