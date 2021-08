Com Leão Lobo e Dinho Ouro Preto, PDE da ACE-Guarulhos tem inscrições abertas

A Associação Comercial e Empresarial de Guarulhos (ACE-Guarulhos) está com as inscrições abertas para a 23ª edição do Prêmio Destaque Empresarial (PDE), tradicional premiação que homenageia as boas práticas relacionadas ao empreendedorismo na cidade.

O evento será realizado no dia 28 de outubro, a partir das 19h, no Hotel Marriot, no Parque Cecap. Os empresários interessados em concorrer aos prêmios, associados ou não à ACE-Guarulhos, podem se inscrever até o dia 10 de setembro, gratuitamente, Neste link. As categorias premiadas, após a análise do júri técnico da associação, serão:

Microempresa;

Empresa de pequeno porte;

Empresa de médio porte;

Empresa de grande porte;

Compre em Guarulhos (bares e restaurantes) – a única categoria que será eleita pelo voto popular.

De acordo com o presidente da ACE-Guarulhos, Silvio Alves, além do que o caráter festivo de todos os anos, o PDE 2021, assim como o do ano passado, tem o papel de enaltecer as empresas que sobreviveram a uma das maiores crises da história da humanidade.

“Você que é empresário e está enfrentando esse momento complicado, com certeza, merece o reconhecimento da nossa sociedade. Todos os empreendedores do município devem participar, mesmo que à distância, deste evento que já faz parte do calendário guarulhense”, destacou Silvio.

Atrações

Ao voltar a ser realizado de forma presencial neste ano, o PDE 2021 terá grandes atrações para quem irá acompanhar a premiação. O cerimonialista da festa será o renomado jornalista, apresentador e radialista Leão Lobo, profissional que acumula passagens pelos principais veículos de comunicação do Brasil.

Já na parte musical, Dinho Ouro Preto, vocalista da banda Capital Inicial, uma das mais bem-sucedidas do rock nacional, fará uma apresentação com os seus grandes sucessos, que embalaram diversas gerações em quase 40 anos de carreira.