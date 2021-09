Após negociação da PRF, Fernão Dias é liberada nos dois sentidos

Caminhoneiros bloquearam as pistas da rodovia Fernão Dias (BR-381) nos dois sentidos, na altura do KM 513, em Igarapé, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na manhã desta quinta-feira (9). A via só foi liberada, nos dois sentidos, por volta de 10h30, após negociação da Polícia Rodoviária Federal (PRF), que fez a escolta dos caminhoneiros.

O trânsito seguiu lento por quase uma hora após o desbloqueio. Segundo a Arteris Fernão Dias, concessionária que administra o trecho, a fila de carros no sentido Belo Horizonte chegou a 6 km por volta das 10h50. No mesmo horário, no sentido São Paulo, a fila de veículos alcançava 4 km de extensão.

O fluxo foi normalizado por volta das 11h30.