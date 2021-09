Prefeitura recebe inscrições do programa Meu Emprego

A Secretaria do Trabalho de Guarulhos receberá até o próximo dia 24 de setembro as inscrições para o programa Meu Emprego – Trabalho em Equipe, que tem 30 vagas abertas. As inscrições devem ser feitas pelos telefones 2475-9728/ 2475-9715/ 2475-9726/ 2475-9706/ 24759724.

O programa objetiva orientar e preparar o trabalhador na busca por um emprego. Ao todo serão realizados 12 encontros em que os alunos aprenderão elaborar currículo e se preparar para entrevistas de emprego. Ainda serão incentivados a conhecerem a si mesmos, suas habilidades, competências e estabelecerão metas de trabalho e de vida para que tenham sucesso na busca por uma colocação no mercado.

O interessado tem de ser maior de 16 anos; estar desempregado ou em busca do primeiro emprego; morar em Guarulhos e estar cursando ou ser formado no ensino fundamental. É necessário apresentar RG, CPF e comprovante de residência. As aulas acontecerão presencialmente a partir de 27 de setembro no Adamastor Centro (avenida Monteiro Lobato, 734).