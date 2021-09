CEU Bonsucesso promove a Semana do Bem-estar a partir de segunda-feira

Na próxima semana, entre os dias 13 e 17, o CEU Bonsucesso realizará a Semana do Bem-estar com ações de beleza, saúde e palestras durante a programação do Setembro Amarelo (mês dedicado à prevenção do suicídio). Os interessados podem se inscrever de forma presencial no próprio CEU ou pelo telefone (11) 2088-3508.

Todas as atividades são gratuitas e abertas ao público. Entre elas aulas de pilates, às 9h, com a professora Beatriz Resende, cozinhaterapia com o psicólogo Marcelo Rodrigues na quarta-feira (15), às 18h, além de palestra e roda de conversa direcionada ao público LGBTQIA+.

Na segunda-feira (13), às 10h, a roda de conversa com o tema Bem-estar Psicológico da População LGBTQIA+ será ministrada pela psicóloga Eloize Bife. Já no dia 17 (sexta-feira), às 10h, acontece a palestra Prevenção ao Suicídio, promovida Subsecretaria de Políticas da Diversidade.

Ao longo da semana serão oferecidas diversas ações voltadas para a beleza, como esmaltação, maquiagem, penteado e barba em parceria com o Instituto Embelleze Pimentas. Para participar dessas ações é necessário retirar a senha uma hora antes do evento.

A Semana do Bem-estar integra as ações do Setembro Amarelo da Prefeitura de Guarulhos e conta com o apoio do Programa Escola 360. A programação tem como foco promover reflexões e valorização do bem-estar e da autoestima à comunidade por meio de palestras, atividades físicas, entre outras ações relacionadas ao tema.