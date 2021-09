CPTM abre licitação para projetos de extensão da linha 13-Jade sentido Bonsucesso

A CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos) apresentou aviso de licitação destinado à elaboração de anteprojeto e estudos da extensão da Linha 13 – Jade sentido leste, no município de Guarulhos.

A extensão da linha 13-Jadé até o bairro Bonsucesso visa atrair mais passageiros para o serviço.

A empresa que vencer o certame deverá realizar estudos de viabilidade ambiental, análise mercadológica e econômico-financeira.

O anúncio foi publicado na edição do Diário Oficial desta quinta-feira, 09 de setembro de 2021

A Sessão Pública de abertura dos envelopes está agendada para o dia 23 de novembro de 2021 às 10h e o edital estará disponível a partir de hoje ainda, promete a CPTM.

Em junho deste ano, a Companhia contratou com prazo de 90 dias um levantamento aerofotogramétrico planialtimétrico georreferenciado nesse trecho, situado entre as estações Aeroporto e Bom Sucesso. A documentação produzida servirá de base para os estudos da expansão do trecho no sentido Guarulhos.

Com 9,5km de extensão, o trecho terá quatro novas estações, com uma demanda estimada em 233 mil passageiros/dia.