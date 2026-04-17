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Prefeitura promove desassoreamento de valas de drenagem na região do Jardim São João

Por
Redação Guarulhos Hoje
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Divulgação / PMG

A Prefeitura de Guarulhos, por meio da Secretaria de Administrações Regionais (SAR), deu continuidade, nesta sexta-feira (17), aos trabalhos de desassoreamento de duas valas de drenagem localizadas na região do Jardim São João, próximas à avenida José Brumatti e à rua Bolandeira. A promoção do serviço é da Regional São João.

Nas duas valas, a Regional São João conta com o apoio de uma escavadeira hidráulica, que faz a remoção dos resíduos. Com a execução do serviço, a expectativa é de que a fluidez das águas captadas melhore e, consequentemente, não haja enchentes na região.

A execução do serviço faz parte da Operação Tempestade, iniciativa da Prefeitura para prevenção de alagamentos, além de reafirmar o compromisso do município com a conservação e o aprimoramento da infraestrutura urbana. As ações são promovidas pela SAR, por meio de suas oito regionais.

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