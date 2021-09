Prefeitura e Via Rápida Emprego oferecem 100 vagas em cursos profissionalizantes

A Secretaria do Trabalho de Guarulhos, em parceria com o Via Rápida Emprego e o Senac, receberá até dia 17 de setembro as inscrições para cem vagas em cursos profissionalizantes gratuitos. Elas devem ser feitas no link www.cursosviarapida.sp.gov.br.

Estão disponíveis as formações em marketing digital em redes sociais e e-commerce (30 vagas); produção de websites expert – front end (20); organização de residências – personal organizer (30); e planejamento e gestão de empreendimentos gastronômicos (20).

As aulas são online e o programa oferece bolsa-auxílio de R$ 210. Para se inscrever é necessário ser maior de 16 anos, morar em Guarulhos e ser alfabetizado. Pessoas desempregadas serão priorizadas no processo de seleção.

Mais informações podem ser obtidas pelos telefones 2475-9728/2475-9726.