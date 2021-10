Circo Marambio apresenta espetáculo ‘Elemento Água’ no mês das crianças na Ponte Grande em Guarulhos

O Circo Marambio apresenta no mês das crianças, entre os dias 03 a 17 de outubro na Ponte Grande, em Guarulhos, o espetáculo ‘Elemento Água’. Alinhado com a atualidade e com objetivo de despertar reflexão no público sobre o tema, o espetáculo leva ao picadeiro, artistas personagens caracterizados de macacos.

Como contrapartida do apoio recebido pelo edital do ProAC, serão realizadas 28 apresentações, sendo 04 (quatro) completamente gratuitas em horários especiais destinados à escolas e entidades filantrópicas, além de 24 (vinte e quatro) apresentações a preços populares de R$ 15,00 (inteira) e R$ 7,50 (meia-entrada).

Nestas 24 apresentações serão destinados 10% dos ingressos à gratuidade disponibilizados por meio de entidades locais, bem como, ao poder público municipal. O projeto é realizado por meio do incentivo do Governo do Estado de São Paulo, Secretaria de Cultura e Economia Criativa e ProAC (Programa de Ação Cultural).

No espetáculo, cada artista com sua habilidade individual ou coletiva, desenvolve uma narrativa que faz o espetáculo transitar entre as diversas emoções que são provocadas no público. O modo corrido dos números no estilo espetáculo de variedades remetem à tradição circense, enquanto a dramaturgia e sua concepção cênica dialogam com elementos do circo contemporâneo.

O Circo Marambio que carrega o modo clássico do espetáculo circense vem nos últimos tempos experimentando novos formatos diferentes, na busca de mais um diferencial para suas apresentações com objetivo de encantar o público de Guarulhos. Propor a produção de um espetáculo temático dentro da lona de circo, para o Marambio é desafiador.

Desta forma, a temática é somada às apresentações de báscula e parede de acrobacias no trampolim e malabarismos e equilibrismos aéreos. E como não poderia faltar, a alegria e magia dos palhaços, onde os artistas se revezam durante o número no picadeiro.

Workshop educativo

Além dos espetáculos, o Circo Marambio apresenta um workshop com entrada franca para formação do público, ministrado por alguns integrantes da companhia, entre eles Ramon Marambio. A atividade será realizada embaixo da lona, onde será possível demonstrar, ao vivo, algumas considerações entre as pinturas e a estrutura do circo.

A oficina gratuita atenderá um público total de 30 inscritos, Ramon conduzirá a atividade, onde, serão apresentadas parte da pesquisa em História da Arte realizada por ele, ao qual, são investigados artistas modernistas brasileiros que retratam o circo em suas obras, apresentando essas obras aos interessados e proporcionando um diálogo com o circo da atualidade.

Serviço

Quando

Entre 03 e 17 de outubro de 2021

Segundas e sextas-feiras, uma sessão às 20h30

Sábados e domingos, três sessões, às 16h, 18h e às 20h30

Feriado do Dia das Crianças (terça-feira -12 de outubro) cinco sessões, às 10h, 12h, 16h, 18h e às 20h30

Local

Circo Marambio apresenta espetáculo ‘Elemento Água’ na Avenida Guarulhos, nº 2.908 – Ponte Grande – Guarulhos – SP – (próximo ao atacadista Poupaki) Estacionamento gratuito no local

Espetáculos Especiais

Dias 04 e 05 de outubro às 10h e 14h (espetáculos gratuitos destinados a escolas e entidades filantrópicas)

Workshop

Somente dia 16 de outubro (sábado) às 14h (60 minutos)

Inscrições (https://bit.ly/3ojBnRz) > somente 30 vagas

*O participante ganhará um ingresso para assistir o espetáculo do circo na sequência

Ingressos

R$ 15,00 inteira (Adulto)

R$ 7,50 meia entrada (criança de 04 a 14 anos, professor, melhor idade, PCD e estudante)

Compra na bilheteria ou antecipada pelo Sympla (https://bit.ly/3uCe2vT)

Aceitamos cartão de crédito, débito e PIX

Mais informações no WhatsApp: (11) 9 9418-7903

Siga o Circo Marambio no Facebook (https://www.facebook.com/CircoMarambio) e Instagram (https://www.instagram.com/circo_marambio/)