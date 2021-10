Termos ‘reatar o namoro’ e ‘reatar o casamento’ têm aumento 160% de busca no Google

Viver um grande amor nem sempre é fácil, pois há algumas adversidades que interferem na relação. Dessa forma, a união começa a se desestabilizar, a distância aparece com mais frequência, fadando ao fim do relacionamento, o que é muito comum. E mesmo nessa situação, muitas pessoas buscam alternativas para voltar a viver o amor que, infelizmente, não fluiu por influências de energias negativas.

De acordo com o Google, temas sobre “Reatar namoro” e “Trazer amor de volta” tiveram aumentos na procura de 160% durante a pandemia, dados que evidenciam o interesse em reatar a relação com a pessoa amada mesmo diante dos obstáculos vividos e não superados anteriormente.

No entanto, reatar um relacionamento demanda mais que um desejo. “Para que a relação do passado possa recomeçar de forma mais madura, é necessário compromisso entre as partes para que se comprometam fielmente na tentativa de reestabelecer o amor. Ter confiança um no outro como base e estrutura, e manter conversas para esclarecer os incômodos, as insegurança são alternativas eficientes para rever os pontos a melhorar e para que a harmonia seja restaurada”, pontua Maicon Paiva, espiritualista especialista em relacionamentos e União de Casais. Paiva fundou o Espaço Recomeçar há quase 20 anos e ajudou mais de 35 mil casais a estabelecerem o amor novamente.

Outro fator importante para manter um relacionamento saudável é priorizar você e entender o seu valor. Ter autoconfiança e segurança para driblar os momentos críticos em uma relação é fundamental. Quando você se sente segura e tem amor por si mesma, as coisas acontecem de forma mais natural e leve, sem pressão, o que consequentemente, reflete uma relação mais saudável, equilibrada e prazerosa.

O estudo da Kantar destaca que a porcentagem de mulheres com baixa autoestima é de 13% em comparação com 9% para os homens, e isso se deve a uma série de fatores já consolidados na sociedade, mas que tendem à mudança em um futuro próximo. O percentual de mulheres com autoestima acima da média é de 38% na América Latina. Aumente esse percentual de mulheres confiantes, cuide da sua Energia Espiritual, e seu corpo refletirá a sua felicidade interior.

Uma forma prática de estabilizar as emoções e produzir boas energias para a renovação dessa nova fase do amor é passar por uma Limpeza Espiritual e acreditar no serviço da Amarração Amorosa. No Espaço Recomeçar você encontra o serviço ideal para que consiga se enxergar e se amar de uma forma mais completa, renovando a alma e transformando sua vida pessoal, e sobretudo, sua vida amorosa.

Pensando nisso, Maicon Paiva, espiritualista do Espaço Recomeçar, preparou algumas dicas para te ajudar a recuperar o grande amor. Confira:

• Não pule as etapas

Entender o tempo e ter paciência são ações fundamentais para recuperar uma história de amor. Decisões precisam ser tomadas com calma, conversar sobre as dificuldades enfrentadas com maturidade e empatia, e resolver os desafios no diálogo sem pular ou esquecer de algo. Nesse primeiro momento, não hesite em demonstrar os seus sentimentos e o quanto a pessoa amada faz falta na sua vida.

• Tenha honestidade com os seus sentimentos

Na hora da conversa de reconciliação, não deixe que inseguranças ou lembranças negativas falem mais alto. Exponha seus verdadeiros sentimentos, mesmo que isso te coloque em uma situação de certa vulnerabilidade. A honestidade deve conduzir o diálogo para que ele se torne algo leve, sem cobranças ou discussões, e a melhor forma disso acontecer é sendo fiel consigo e demonstrando todos os seus sentimentos e intenções com a pessoa amada.

• Procure também compreender a pessoa amada

O diálogo precisa ser usado como um recurso único e especificamente positivo. Além de conseguir se expressar, é primordial que consiga ouvir e compreender de forma natural, com empatia e sem pressões. Nem sempre a pessoa amada vai conseguir se manifestar ou se sentir confortável para falar tudo que sente, e é importante que esse fator seja considerado. Saber ouvir é acordar a janela da alma para entender o outro.

• Mantenha o autocuidado

É muito importante que esteja com as energias, sentimentos e expectativas bem alinhadas e positivas. A restauração dessas partes, através da Amarração Amorosa , é tão necessária quanto qualquer outra. É sobre estar pronta(o) para receber o amor de volta. Para isso, o Espaço recomeçar, que já levou felicidade e paz de espírito para mais de 35 mil casais, pode te ajudar a se reconectar e ter o equilíbrio pessoal para voltar aos braços do grande amor e viver a felicidade de uma relação amorosa.

