Bosque Maia promove oficinas de plantio de árvores e horta em pequenos espaços

A agenda de novembro de atividades de educação ambiental no Bosque Maia já está no ar. As próximas oficinas a serem realizadas no parque vão ensinar técnicas de plantio de árvores na terça-feira (9), das 10h às 11h, e como montar e manter hortas em pequenos espaços na quarta-feira (10), a partir das 9h. Ambas as atividades acontecem no Viveiro Educador, que fica no final da alameda principal do bosque. A participação é gratuita e aberta ao público em geral.

Orquídeas

Nas próximas quartas-feiras, dias 10, 17 e 24, admiradores de orquídeas podem aprender a cultivar e a mantê-las sempre viçosas e floridas na oficina sobre cultivo básico dessa espécie, que acontece a partir das 10h no Orquidário Municipal, anexo ao bosque, na avenida Papa João XXIII, s/nº, Parque Renato Maia. Participação livre e aberta ao público em geral.

A agenda segue no decorrer do mês com os bate-papos Programa Ilhas Verdes – PIV (online), Papel Semente, Folha Seca Não é Lixo e A Importância das Abelhas. Confira datas e horários abaixo.

Inscrições

Todas as atividades têm vagas limitadas. Para garantir seu lugar faça a inscrição antecipada pelos telefones 2482-1667, 2475-9843 ou pessoalmente no Centro de Educação Ambiental do Bosque Maia (final da alameda principal, ao lado do viveiro), de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

Agenda ambiental

Dia 9, terça-feira – 9h às 11h – Viveiro Educador

Oficina Plantio de Árvores – Aprenda sobre o plantio e a importância da arborização para a melhoria da qualidade de vida.

Dia 10, quarta-feira – 9h – Viveiro Educador

Oficina Horta para Pequenos Espaços – Aprenda a utilizar pequenos espaços para cultivar plantas que servem de alimentos, reaproveitando diversos materiais.

Oficina: Cultivo Básico de Orquídeas, 10h – Orquidário Municipal

Venha aprender a cultivar e cuidar de orquídeas.

Dia 12, sexta-feira, 9h (Google Meeting)

Palestra apresentando o Programa Ilhas Verdes (PIV) com uma hora de duração.

Dia 16, terça-feira, 9h – Viveiro Educador

Oficina Papel Semente – Aprenda de um modo criativo e sustentável a reutilizar papéis que usamos no nosso dia a dia.

Dia 17, quarta-feira, 9h – Viveiro Educador

Oficina Folha Seca não é Lixo – Conheça a importância das folhas secas na proteção do solo e seu uso na compostagem.

Oficina Cultivo Básico de Orquídeas, 10h – Orquidário Municipal

Venha aprender a cultivar e cuidar de orquídeas.

Dia 18, quinta-feira – às 9h e às 14h – Bosque Maia

Trilha das Abelhas – Aprenda sobre a importância desses animais na reprodução das plantas e conheça as abelhas das espécies jataí, iraí e mamangava, que moram no parque.

Dia 24, quarta-feira – 19h – Bosque Maia

Trilha Noturna – Venha conhecer e se surpreender com a biodiversidade existente no maior parque urbano de Guarulhos. O Bosque Maia abriga animais como corujas, gambás e morcegos frugíveros, que podem ser avistados à noite.

Oficina Cultivo Básico de Orquídeas – 10h – Orquidário Municipal

Venha aprender e tirar suas dúvidas sobre como cultivar e cuidar de orquídeas.

Dia 26, sexta-feira

Oficina: Plantio de Árvores – 9h às 11h – Viveiro Educador

Tudo o que você precisa saber sobre a arborização e a sua importância para a melhoria da qualidade de vida.

Dia 30, terça-feira

Trilha das Abelhas – às 9h e às 14h – Bosque Maia

Aprenda a importância desses animais na reprodução das plantas, aproveitando para conhecer algumas abelhas nativas presentes no parque, como jataí, iraí e mamangava.