CEUs de Guarulhos recebem ações especiais de Natal

Neste mês de dezembro a Prefeitura de Guarulhos disponibilizará uma ampla programação natalina nos CEUs da cidade para todas as idades. Ainda nesta segunda-feira (6) o CEU Rosa de França recebe o ato cênico Iluminare, às 20h. A apresentação contará a história de um duende que tem como objetivo manter nas crianças a expectativa do Natal, suas músicas, luzes e todo o ambiente deste período.

Já na terça-feira (7), às 19h, o CEU Parque São Miguel irá inaugurar uma árvore natalina sustentável de 20 metros de altura utilizando CDs. Além disso, o espaço terá música ao vivo, exposição de escultura do Papai Noel, do artista Jaime Olímpio, e um brinquedo inflável, entre outras ações.

No mesmo dia e horário outros dois espaços serão contemplados neste roteiro. O CEU Bambi trará apresentações dos alunos dos cursos de música, dança do ventre e karatê. No CEU Ponte Alta, um show de circo e a inauguração de 80 metros de luzes na fachada, com uma árvore de Natal de cinco metros de altura, abrilhantam o evento.

Na quinta-feira (9) os alunos da EPG Cesar Lattes farão uma apresentação de Natal no CEU Continental às 12h. Os festejos continuam na sexta-feira (10) no CEU Cumbica, a partir das 16h, com contação de histórias, coral natalino, inauguração da iluminação natalina, entre outras atividades.

As comemorações natalinas tiveram início na última quarta-feira (1º) no CEU Bonsucesso com dança árabe, seguida de uma apresentação do Balé em Grupo – Feeling Good. Na sexta-feira (3) as turmas de ginástica artística, dança expressiva, dança artística, ginástica funcional e ritmos dos CEUs Continental e Rosa de França se apresentaram no Teatro Adamastor.

Para mais informações sobre a programação completa acesse www.guarulhos.sp.gov.br/agenda.