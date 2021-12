Cemitério Nossa Senhora de Bonsucesso receberá 288 novas sepulturas verticais

A Prefeitura de Guarulhos iniciou nesta semana a construção de 288 sepulturas verticais no Cemitério Nossa Senhora de Bonsucesso, localizado no bairro homônimo. O aumento na capacidade ocorre para atender à demanda de uma região em que residem cerca de 100 mil pessoas. Com o acréscimo, o cemitério passará a ter de 4.436 sepulturas do tipo.

As unidades são feitas com peças de ardósia pré-moldadas que se encaixam para formar lóculos sobrepostos sobre um radier (laje de concreto armado em contato direto com o terreno). O projeto conta também com sistema de tratamento de efluentes gasosos com filtro de carvão ativado. Além de baixar os custos e facilitar o sepultamento, a verticalização amplia significativamente a capacidade do terreno. O trabalho é realizado por servidores do Departamento de Serviços Funerários de Guarulhos e deve ser finalizado em até 90 dias.

O Cemitério Nossa Senhora do Bonsucesso (rua Dona Catharina Maria de Jesus, 708) possui 55 mil m² de área e é dividido em três setores: sepultamento com prazo indeterminado (jazigos perpétuos), por prazo determinado de cinco anos em lóculos verticalizados e sepulturas do tipo comum.