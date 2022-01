Nova Secretaria de Administrações Regionais terá Bruno Gersósimo como titular

O prefeito Guti anunciou nesta terça-feira (04), que Bruno Gersósimo, que ocupava a Secretaria de Desenvolvimento Urbano (SDU), será o titular da nova pasta criada no final do ano passado, a Secretaria de Administrações Regionais (SAR), para cuidar da zeladoria do município.

No lugar de Bruno na SDU, assume Carlos Soler, que já ocupou o cargo de secretário municipal de Governo. Francisco Carone, que deixou o cargo de presidente da Proguaru e já foi superintendente do Saae, na primeira gestão de Guti, será o novo secretário de Obras. As mudanças nas pastas serão publicadas no Diário Oficial do Município desta terça-feira (4)

A SAR está dividida em oito Administrações Regionais, distribuídas por diferentes bairros da cidade, como Centro, Vila Galvão/Cabuçu, Taboão, São João, Cumbica, Cidade Satélite, Bonsucesso e Pimentas. Serviços como limpeza de praças, iluminação pública, tapa-buracos, drenagem de córregos, entre outros, serão concentrados na nova pasta.

Com a transferência de alguns departamentos para a SAR, haverá também mudanças nas secretarias de origem, que terão novas vocações, com focos específicos. Obras, por exemplo, concentrarão grandes intervenções de infraestrutura urbana, Serviços Públicos cuidará de questões específicas ligadas à limpeza urbana, assim como o Meio Ambiente passará a atuar mais diretamente na legislação inerente à preservação ambiental.