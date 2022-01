Museus de São Paulo celebram os 468 anos da capital com gratuidade 

Os museus do Governo de São Paulo localizados na capital terão entrada gratuita no aniversário da cidade, terça-feira (25), e programação especial. Com exceção do Memorial da Resistência de São Paulo, Estação Pinacoteca e Pina Luz, que não abrem às terças-feiras. Entre os destaques estão a abertura das mostras “Arqueologia Amorosa de São Paulo”, que revisita a cidade da segunda metade do século XIX até a primeira metade do século XX, e “Padre Jesuíno do Monte Carmelo aos Olhos de Mário de Andrade”, parte do calendário de mais de 200 eventos do programa Modernismo Hoje, da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, em comemoração ao centenário da Semana de Arte Moderna de 1922. Ambas estarão em cartaz no Museu Afro Brasil até 30 de junho de 2022.

Desde o dia 10 de janeiro, as instituições culturais do Estado estão exigindo o comprovante de vacinação contra a Covid-19. A medida, alinhada com decreto da prefeitura paulista, publicado no Diário Oficial do Município no dia 7, tem como objetivo reduzir a contaminação na cidade. O documento será obrigatório para acesso às dependências dos espaços culturais públicos e privados. O comprovante poderá ser apresentado em papel ou em aplicativos.



Confira a programação das instituições estaduais para a data:

Museu Afro Brasil

Exposição “Arqueologia amorosa de São Paulo”, com curadoria do diretor-geral do?museu, Emanoel Araújo, a exposição?fala dos?aspectos artísticos, sociais e?culturais?da capital paulista entre a segunda metade do século XIX e a primeira metade do século XX, por meio de?fotografias, manuscritos,?objetos?e?design?de?renomados artistas,?como Lina Bo Bardi, Paulo Mendes da Rocha, Flavio de Carvalho,?Geraldo de Barros?e?Zanini?Caldas.

Exposição “Padre Jesuíno do Monte Carmelo aos Olhos de Mario de Andrade”,?parte do programa Modernismo Hoje, em comemoração ao centenário?da Semana de Arte Moderna. A mostra é uma das últimas pesquisas de Mario de Andrade e traz ao Museu Afro Brasil?grandes pinturas feitas pelo religioso em igrejas das?cidades?de Itu?e São Paulo.?

De 25/1 a 30/6 de 2022, das 10h às 17h.

Mais informações:

Museu da Língua Portuguesa

Exposição “Sonhei em Português”

Além da exposição principal, com experiências interativas como o Beco das Palavras e o Palavras Cruzadas, o Museu da Língua Portuguesa apresenta a mostra temporária “Sonhei em português!”. Com curadoria de Isa Grinspum Ferraz, o projeto fala sobre as migrações do século 21, trazendo depoimentos de quem se mudou para a cidade de São Paulo e de brasileiros que foram tentar a sorte no exterior, além de obras de Augusto de Campos e Leandro Lima, entre outros. No dia do aniversário de São Paulo, visitar o Museu da Língua Portuguesa também apresenta a oportunidade de conhecer dois lugares icônicos da capital paulista: a histórica Estação da Luz, onde o museu está localizado, e o Parque da Luz, que os visitantes podem avistar do terraço recém-aberto.

Terça-feira 25/1, das 9h às 16h30

Mais informações:

Museu do Futebol

Exposição temporária?’Tempo de Reação – 100 anos do goleiro Barbosa’

Além das exposições, será realizado na frente do museu o programa “Férias no Museu”, que conta com uma estrutura completa para crianças e adultos brincarem com atividades diversas, como chute a gol, pingue-pongue, futmesa e espaço infantil, que ficam disponíveis para uso livre sob a fachada do Estádio do Pacaembu. Na terça-feira, a programação ao ar livre também terá a apresentação do “BikeArt”, a partir das 14h, contando um pouco sobre a história dos grandes nomes da MPB. Um passeio completo, com diversão do início ao fim na Praça Charles Miller s/n – Pacaembu.

Terça-feira 25/1, das 9h às 18h.

Mais informações:

Museu da Casa Brasileira

Oficina online de desenho – Edição especial Aniversário de São Paulo

Terça-feira 25/1, das 10h às 12h.

Inscrições gratuitas pelo

Atividade para toda a família.

Exposições ‘Remanescentes da Mata Atlântica & Acervo MCB’ e ‘A Casa e a Cidade — Coleção Crespi Prado‘ que é um verdadeiro passeio para compreender as transformações urbanas da cidade na primeira metade do século XX

Terça-feira 25/1, das 10h às 18h.

Mais informações:

MIS-SP

Exposição Samsung Rock Exhibition Rita Lee

Uma exposição histórica sobre Rita Lee, com material original selecionado pela própria artista e João Lee, seu filho e curador da exposição. A mostra traz um panorama da carreira e da vida de Rita, uma das artistas mais relevantes e plurais do Brasil.

Terça-feira 25/1, das 10h às 18h

Mais informações:

MIS-SP e Casa das Rosas

Instalação?”Renascimento”, de Siron Franco?

A obra presta homenagem às vítimas da pandemia, aos profissionais de saúde e, ao mesmo tempo, celebra a vida. Há também uma instalação formada por 365 manequins suspensos.

Terça-feira 25/1, das 7h às 22h

Mais informações:

Museu da Imigração

Palestra “Afinal, quem é o paulistano?”

Em comemoração ao aniversário de São Paulo, o pesquisador Thiago Haruo apresenta uma palestra on-line no YouTube. Na ocasião, os convidados irão compartilhar os seus conhecimentos sobre bairros e regiões da cidade, trazendo reflexões sobre as diversas formas de identificação presentes.

Terça-feira 25/1, às 14h

Mais informações:

Museu Catavento

Exposição “Abaporu Periférico” das Fábricas de Cultura

Data:

Em comemoração ao centenário da Semana de Arte Moderna de 1922, o Museu Catavento, em parceria com as Fábricas de Cultura Setor A, apresenta a exposição ‘Abaporu Periférico’. A mostra realizada por artistas do graffiti faz uma releitura de obras consagradas do modernismo brasileiro.

Terça-feira 25/1, das 9h às 17h

Mais informações:

Paço das Artes

Atividade “Máscaras, fetiches e fantasmagorias”

No dia do aniversário de São Paulo o Paço das Artes recebe uma ativação especial da Rádio Livre #06. A atividade conecta diferentes culturas, conhecimentos e modos de vida com o objetivo de reverberar a heterogeneidade de diferentes povos e saberes que constituem a cidade de São Paulo.

Atividade Presencial e Online– Espaço Expositivo Paço das Artes, com retransmissão pelo Instagram do Paço das Artes

Terça-feira 25/1, das 15h às 16h30

Mais informações:

Casa Guilherme de Almeida

Pelas Livrarias: A São Paulo Literária de Guilherme de Almeida

Encontro com Marlene Laky e Alexandra Rocha

Terça-feira 25/1, das 10h às 13h

Mais informações:

Casa Mário de Andrade

Atividade Cidade cênica, cidade cínica?

A atividade pretende discutir novas possibilidades de mobilidade e organização social na cidade de São Paulo que evitem a degradação socioambiental, com o objetivo de apontar desafios e possíveis soluções para o bem viver em grandes metrópoles. Com Fernando Atique, Claudia Muniz, Janes Jorge e Lucas Chiconi

Terça-feira 25/1, das 19h às 21h

Mais informações:

Casa das Rosas

Atividade Aniversário da Cidade de São Paulo

A comemoração dos 468 anos da cidade de São Paulo será marcada por uma programação especial, realizada no jardim da Casa das Rosas, que incluirá atividades lúdicas promovidas pelo Núcleo de Ação Educativa do museu, recital focado na produção poética dedicada à cidade e uma apresentação do projeto “Canta a poesia”, com o coral da Casa.

Terça-feira 25/1, às 11h

Mais informações:

Museu de Arte Sacra de São Paulo — MAS/SP

Exposição “O GENESIS segundo Eva“

Mostra da artista Eva Soban, sob curadoria de Denise Mattar, composta por 15 elementos em formas tecidas que apresentam o mito da Criação do Mundo e a saga do Fruto Proibido segundo a visão da artista.

Terça-feira 25/1, das 9h às 17h

Mais informações: