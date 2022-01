Trecho da rua Marajó passa a ter mão única a partir desta terça-feira

Motoristas que utilizam a rua Marajó, no Jardim Barbosa, em seus trajetos devem ficar atentos à mudança no sentido da mão de direção de parte da via. A partir desta terça-feira (25) o trecho entre as ruas Guaíra e Tapajós passa de mão dupla para única no sentido Centro.

Mudanças também serão promovidas em duas vias do Jardim Presidente Dutra a partir de quinta-feira (27). A primeira ocorre na rua Yêmen, entre a avenida Papa João Paulo I e a rua Nova York, e a segunda na rua Itaparantim, entre a avenida Para João Paulo I e a rua Aratuíbe. Ambos os trechos mencionados passarão de mão dupla para única.

As portarias com as alterações nas vias citadas foram publicadas na edição da última quinta-feira (20) do Diário Oficial de Guarulhos, que também indicou mudanças em dias vias no Jardim Munhoz. Nesse bairro, a partir de sexta-feira (28), passam de mão dupla para única os trechos entre a rua Antônio Bonito e a avenida Aricanduva (pista norte), neste sentido na rua Arapuã, e entre a avenida a Aricanduva (pista norte) e a rua Antônio Bonito, neste sentido na rua Romaria.

As mudanças determinadas pela Secretaria de Mobilidade Urbana (STMU) objetivam garantir mais fluidez ao trânsito e maior segurança a motoristas e pedestres.