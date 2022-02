Alunos da rede municipal protagonizam videoclipe e incentivam a vacinação infantil

O avanço da vacinação de crianças de cinco a 11 anos contra a covid-19 em Guarulhos e a expectativa de volta às aulas depois das férias escolares, que na rede municipal acontece na próxima segunda-feira (7), motivaram a criação da campanha #vemturminhavacinar. Com passinho, letra e levada contagiante do funk, alunos cantam e dançam enquanto mostram aos colegas o quanto é importante aderir à vacinação.

O resultado, depois da música pronta e dos passinhos ensaiados, pode ser conferido no perfil oficial da Secretaria de Educação no Instagram, no link https://www.instagram.com/reel/CZe5hGrhpNV/.

A campanha #vemturminhavacinar integra o programa Imunizamente: Vacina em um Braço e Livro no Outro, ação para estímulo à vacinação infantil da Prefeitura de Guarulhos. Desde o último dia 17 de janeiro, quando teve início a imunização de crianças na cidade, quem toma a vacina recebe um livro, títulos diversos para incentivar os pequenos a praticar o hábito da leitura e a compor uma biblioteca em casa.

A Prefeitura ampliou os polos de vacinação infantil para 31 unidades. Até esta quarta-feira (2) mais de 14 mil crianças já haviam recebido a primeira dose da vacina contra a covid-19 na cidade. Para realizar o agendamento acesse bit.ly/VacinaGru.

Produção do videoclipe

Em meio aos desafios da produção do videoclipe, que contou com a ajuda de diversos departamentos da Secretaria de Educação, música e dança buscam comunicar de forma direta, usando linguagem comum às crianças para mobilizar uma rede de sentidos, que muito além de conscientizar incentiva a participação coletiva e a criatividade.

As irmãs Andressa Yumi Souza Itaya, de oito anos, aluna do 3º ano da EPG Anísio Teixeira, e Alessandra Mayumi Souza Itaya, de nove anos, aluna do 5º ano da EPG Chico Mendes, mantêm interação constante com o Programa Saberes em Casa pelo Instagram do Portal SE Informe. A música foi gravada e mixada no Estúdio 360, no CEU Ottawa-Uirapuru.

Os agudos de Andressa e Alessandra dão voz ao hit criado pela equipe de comunicação da Secretaria de Educação, no qual letra, melodia e harmonia se combinam para contar às crianças, e principalmente aos seus pais, sobre os benefícios da vacinação.

“Eu adorei participar da gravação, acho que a música, o vídeo e o livro vão incentivar ainda mais as crianças”, conta Andressa, entusiasmada. Já Alessandra disse que ficou um pouco mais tímida, mas cheia de satisfação por ter participado de uma ação tão importante. “A gente toma vacina para se proteger e para proteger as outras pessoas. Tenha certeza de que não vai doer nada, é só uma picadinha”, brinca.

A professora Eliane de Siqueira, responsável pelo quadro Desafio do Dia do Programa Saberes em Casa, viu florescer talentos nesse período de pandemia com a participação das crianças, que se envolveram bastante com as postagens de atividades, vídeos e fotos.

“Em 25 anos de profissão nunca imaginei viver o que vivemos nos últimos dois anos e o resultado é uma conexão permanente entre os professores, alunos e os pais. O programa permitiu a aproximação com a linguagem dos alunos, os recursos dos quais dispõem em suas casas e o modo como eles aprendem. E foi a aprendizagem ativa e a entre elas que nos mostrou o quanto são potentes. Ao se sentir desafiadas, elas se tornaram parceiras de seu próprio processo de aprendizagem”, explica Eliane.

E a campanha não termina aí. Nesse período de acolhimento de volta às aulas, as crianças das escolas da rede municipal serão incentivadas a reproduzir e postar a coreografia no Instagram de seus responsáveis, a partir de tutorial elaborado pelos bailarinos do Projeto EducaDança. Além dos compartilhamentos diários com os vídeos das crianças, as postagens vão intensificar informações às famílias sobre a vacinação no município.

Outro desdobramento da campanha é a websérie de vídeos com depoimentos emocionados de pais de crianças vacinadas, relatos tocantes que demonstram esperança em um gesto simples de amor: tomar a vacina.