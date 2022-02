Inscrições para o programa Bolsa do Povo vão até segunda-feira

As inscrições para o Bolsa do Povo serão encerradas na próxima segunda-feira (7). Com 300 vagas disponibilizadas, esse é um programa emergencial de auxílio-desemprego com qualificação profissional para as áreas de auxiliar de controle de produção e estoque, gestão administrativa, gestão de pessoas, organização de eventos, rotinas e serviços administrativos, secretariado e recepção. O interessado deve se inscrever pelo site www.bolsadopovo.sp.gov.br.

Iniciativa da Prefeitura de Guarulhos com o Governo do Estado, o programa terá duração de cinco meses e consiste em cursos de qualificação, que acontecerão virtualmente, e realização de atividades de?trabalho em órgãos públicos por quatro horas?diárias, cinco?dias por?semana.?Os matriculados receberão bolsa-auxílio de R$ 540 por mês e seguro-acidente.

As condições para participar são a de estar desempregado (desde que não seja beneficiário de seguro-desemprego ou qualquer outro programa assistencial); ser maior de 18 anos; morar há pelo menos dois anos em Guarulhos e ter renda per capita familiar de até meio salário mínimo. No ato da inscrição deverão ser enviados RG, CPF, carteira de trabalho e comprovante de residência.

Em caso de dúvidas, basta entrar em contato com a Secretaria do Trabalho pelos telefones (11) 2475- 9728 / 2475-9726 / 2475-9706.