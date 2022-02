Terminal Cecap da EMTU recebe o projeto ‘Gira Livro’ nesta quarta-feira

Nesta quarta-feira (9), a estante permanente “Gira Livro” estará no Terminal Metropolitano Parque Cecap, em Guarulhos. A Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos de São Paulo (EMTU), em parceria com o Consórcio Internorte, disponibilizará inicialmente 300 exemplares com o objetivo de incentivar a leitura entre os passageiros que circulam pelo local. A estante é reabastecida periodicamente.

Desde o início, em 2016, o projeto possibilitou a doação de cerca de 16 mil livros. No Terminal São Mateus, onde os usuários do transporte público também têm o espaço à disposição, a parceria ocorre com o projeto social Cidade São Mateus. E no Terminal São Bernardo, caixotes com exemplares são disponibilizados.

Em 27 de janeiro, o programa foi enriquecido com dois mil livros doados pela Biblioteca Municipal Mario de Andrade, a primeira biblioteca estabelecida na capital paulista e uma das mais importantes instituições culturais do continente.

Gira Livro – O projeto Gira Livro da EMTU foi lançado em outubro de 2016 com o objetivo de incentivar a leitura entre os passageiros do transporte intermunicipal, fazendo com que, durante os deslocamentos, eles tivessem acesso fácil à leitura. De lá para cá, o acervo cresceu graças às doações dos passageiros e dos funcionários da EMTU, permitindo que o programa fosse inserido em diversos terminais.

Serviço – Doação de livros :

Data: A partir do dia 09/02, às 10h

Local: Terminal Parque CECAP

Endereço: Encontro das avenidas Monteiro Lobato e Tancredo Neves em Guarulhos-SP

Local: Terminal Metropolitano São Mateus

Endereço: Av. Adélia Chohfi, 100 – Jardim Vera Cruz – São Paulo/SP

Local: Terminal Metropolitano São Bernardo

Endereço: Rua Domingo Ballotin, s/n, São Bernardo do Campo