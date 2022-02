Golpistas usam nome de instituição de caridade para ganhar dinheiro

À primeira vista, o perfil que usa a imagem do Mercatudo Casas André Luiz, bazar beneficente que contribui para o atendimento especializado e gratuito oferecido a mais de 1.700 pacientes com deficiências, engana. O logo é idêntico, o mesmo usado tanto no site quanto nas redes sociais, e o nome é parecido, quase igual… quase.

Um olhar mais preciso revela detalhes e erros ortográficos suficientes para acender um sinal de alerta. Primeiro, a URL que usa o nome da Casas André Luiz — ou melhor, apenas André Luiz — para vender produtos por um valor reduzido não condiz com o nome do próprio perfil.

Outra questão de suma importância aparece no texto descritivo da página. O indivíduo, que não é colaborador, doador, voluntário, tampouco integrante de uma das Empresas Iluminadas, afirma trabalhar na El Emprendedor, empresa de notícias localizada em Guayaquil, no Equador.

A fraude, por sua vez, é simples, certeira e eficaz. O usuário anuncia mercadorias por um preço muito abaixo do comumente encontrado no varejo. São móveis antigos, aparadores, cadeiras, cômodas, e eletrodomésticos, como geladeiras e fogões. Tudo em perfeito estado. A combinação perfeita de custo e benefício.

O vendedor faz sua parte para fechar o negócio; é atencioso e solicito ao explicar as garantias e sua idoneidade, e reforça o discurso de que atua há seis anos no mercado com a benevolente missão de ajudar em busca do menor preço, além de entregar as mercadorias em todas as regiões. Porém, a simpatia e a prontidão acabam de vez quando a transferência do dinheiro acontece.

Lourdes — novo fictício de uma consumidora que caiu no golpe — afirma que o preço da geladeira chamou sua atenção. “Confesso, foi falta de atenção da minha parte. Fui motivada pela urgência da oportunidade. O vendedor, sempre muito simpático, me disse que a geladeira era peça única e que havia outras duas pessoas interessadas no produto. Caso realizasse a compra naquele momento, ele conseguiria, inclusive, um desconto. Fiz a transferência, ele prometeu entregar e depois nunca mais apareceu”.

Fraudes on-line crescem em tempos de pandemia

Há um número alarmante de golpes e fraudes no ambiente digital, uma situação crescente e recorrente graças a popularização das atividades bancárias on-line, como a transferência pela modalidade PIX, e a comodidade oferecida pelo comércio eletrônico.

Segundo a Federação Brasileira de Bancos (Febraban), houve crescimento de 165% nos golpes de engenharia social no primeiro semestre de 2021 em comparação com o segundo semestre de 2020, uma artimanha usada pelas quadrilhas para extrair o número do cartão, senhas, dados pessoais, e clonar o perfil das pessoas para pedir dinheiro aos amigos e familiares.

Anelise Ramos Pinto, coordenadora de Comunicação e Marketing da Casas André Luiz, comenta que a equipe denunciou o perfil na categoria “Conta Falsa” do Facebook, porém, a requisição não foi aceita. “Recebemos a mensagem de que o usuário não seria apagado, bloqueado ou removido, mesmo com todos os indícios de que o perfil é, realmente, falso. Segundo a rede social, a tecnologia da plataforma não notou nada capaz de comprovar a denúncia”.

“Acionamos o nosso Departamento Jurídico e faremos Boletim de Ocorrência para registrar o caso. Também iniciamos campanha nas redes sociais para alertar os nossos seguidores, reiterando sobre a importância de usar somente os canais de comunicação oficiais da Instituição.”

A Casas André Luiz e o Mercatudo fazem um apelo, e pedem para que os usuários desconfiem de mensagens, e-mails e contatos telefônicos feitos em nome da Instituição.

Canais de comunicação da Casas André Luiz

Telefone: (11) 2457-7733

E-mail: [email protected]

Facebook: @casasandreluiz

Instagram: @casasandreluizoficial

PIX (CNPJ): 62.220.637/0001-40

Endereços

Casa André Luiz (Unidade de Longa Permanência)

Avenida André Luiz, nº 723, Picanço

Guarulhos / SP

Telefone: (11) 2457-7733

Casa André Luiz (Ambulatório de Deficiências)

Rua Vicente Melro, nº 878, Vila Galvão

Guarulhos / SP

Telefone: (11) 2452-4033

Use as redes sociais e denuncie caso encontre perfis falsos que usem o nome da Casas André Luiz ou do Mercatudo de modo indevido, como para promover notícias ou promoções falsas.