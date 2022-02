Hospital Municipal da Criança e do Adolescente conclui reforma de enfermaria e recepção

No início da tarde desta sexta-feira (18) o Hospital Municipal da Criança e do Adolescente (HMCA) entregou a recepção e enfermaria da unidade, as quais passaram por melhorias nos últimos 15 dias. Sob nova administração da Organização Social de Saúde (OSS) Beneficência Hospitalar Cesário Lange, desde 21 de janeiro, o hospital também passa a contar com ambulância UTI zero quilômetro com visual diferenciado exclusiva para o público da unidade.

Para melhorar o fluxo de pacientes no Pronto Socorro, a triagem foi realocada para a entrada, onde era instalada a recepção, deixando a sala de espera, que também ganhou novas cadeiras, mais espaçosa. Os banheiros também foram reformados, incluindo barras de apoio para garantir mais acessibilidade.

A enfermaria teve todos os dez leitos trocados por novos e elétricos com mesa para alimentação, além de poltronas novas. A reforma inclui ainda a pintura desses espaços além de nova identidade visual que começou a ser construída em conjunto com a Subsecretaria de Comunicação, para tornar o hospital mais acolhedor e alegre.

Na oportunidade, acompanhado do vice-prefeito e secretário de Cultura, Professor Jesus, e do secretário Ricardo Rui (Saúde), o prefeito Guti disse que essa reforma era mais do que necessária na unidade. “Estou feliz por ver que o atendimento para nossas crianças e adolescentes será bem melhor. A melhoria das condições do espaço e equipamentos é essencial. Temos lutado muito por isso”, ressaltou Guti.

“Era visível os problemas que tivemos no ano passado, mas nunca deixamos de trabalhar. Investimos no hospital, fizemos a intervenção, contratamos a nova empresa e cobramos o cumprimento total do contrato. Com isso conseguimos essa reforma para atendermos melhor as crianças e adolescentes da nossa cidade”, explicou o secretário Ricardo Rui.