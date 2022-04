SBT muda grade de programação e acaba com o programa ‘Bom Dia & Cia’

De tempos em tempos o telespectador do SBT, canal comandado por Silvio Santos, é pego de surpresa por mudanças mais que inesperadas. O que ocorre também com os profissionais da emissora, que ficam a par das alterações em cima da hora. E foi o que se deu agora, quando o canal divulga que sua grade de programação será outra a partir das semana que vem, deixando de fora o já tradicional Bom Dia & Cia, que sai do ar após 28 anos. Até segunda ordem, de acordo com a assessoria do canal

Dedicado ao público infantil, o Bom Dia & Cia estreou no SBT em 2 de agosto de 1993, e diversos nomes passaram pelo seu comando. Atualmente Silvia Abravanel estava à frente do programa, que tinha como atrações games e provas com a participação do público, além da exibição de desenhos, como Tom & Jerry, Três Espiãs Demais, Os Jovens Titãs em Ação e Homem-Aranha.

Dessa forma, já a partir de segunda-feira, 4, o programa Primeiro Impacto ocupa o horário deixado pelo infantil, sendo exibido das 6h da manhã até meio-dia.

Apresentadores

Comandaram o Bom Dia & Cia, desde sua estreia, nomes como Eliana, Jackeline Petkovic, Jéssica Esteves, Kauê Santin, Yudi Tamashiro, Priscilla Alcântara, Maisa Silva, Ana Vitória Zimmermann, Matheus Ueta e Ana Julia Souza.