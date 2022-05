Ciesp lança projeto para digitalizar 40 mil indústrias do Estado de São Paulo em 4 anos

O Ciesp lançou o projeto “Jornada da Transformação Digital”, que pretende oferecer consultoria e suporte profissional para que 40 mil indústrias paulistas modernizem seus sistemas nos próximos quatro anos. A entidade estima que o impacto da mudança possa aumentar em até 50% a produtividade das empresas que aderirem à transformação.

O projeto foi desenvolvido em uma parceria envolvendo também o Senai, o Sebrae e a Fiesp e terá custo zero para as indústrias associadas ao Ciesp (com faturamento anual de até R$ 8 milhões) na fase de diagnóstico, treinamentos e de revisão nos modelos de negócios. O projeto tem subvenção de R$ 100 milhões da área de educação com o Senai e de mais R$ 125 milhões do Sebrae.

Com a jornada, o Ciesp espera ajudar a transformar o dia a dia, especialmente, das indústrias de pequeno porte, que hoje são 48 mil no estado de São Paulo, o que representa 92% das empresas do ramo industrial.

Para o diretor titular Maurício Colin, do Ciesp Guarulhos (regional que atende também as indústrias das cidades de Mairiporã, Arujá e Santa Isabel), é importante o foco nas micro e pequenas indústrias, já que a maioria das empresas desse porte tem dificuldades não somente de acesso, como também de se desenvolverem dentro de uma jornada de transformação digital. “Além disso, ao ajudar essas indústrias menores, as grandes também se beneficiam, já que elas também fazem parte da cadeia produtiva e são fornecedoras de matéria-prima e/ou serviços para as indústrias de grande porte”, afirma.

O presidente do Ciesp, Rafael Cervone, lembra que a indústria 4.0 prevê a automação industrial e integração de diferentes tecnologias, dentre as quais está a digitalização das atividades industriais, a computação em nuvem, a internet das coisas, a inteligência artificial e o uso da robótica. Tudo no sentido de melhorar processos e a produtividade.

“A jornada será essencial para apoiar a transformação digital nas empresas, modernizando a tecnologia e os modelos de negócios. O impacto será muito significativo, trazendo competitividade e maturidade digital”, diz Rafael.

“Este projeto permite que as micros e pequenas indústrias passem a ter acesso ao mundo digital, tendo a oportunidade de atenderem novas demandas do setor e as necessidades da sociedade na qual elas estão inseridas”, afirma o diretor das unidades do Senai em Guarulhos, professor Renato Daracdjian.

