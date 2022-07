Corpo de adolescente é encontrado em fosso de ventilação de prédio em Goiânia

Um adolescente de 17 anos foi encontrado morto na madrugada desta sexta-feira (08), em um prédio do Setor Marista, em Goiânia. Segundo o Corpo de Bombeiros, o rapaz estava no fosso de ventilação do edifício e, com a autorização do síndico, a equipe quebrou uma parede para ter acesso ao local em que ele estava. A corporação recebeu a informação de que o rapaz teria caído do 33º andar.

Moradores contaram que ouviram um barulho alto pouco depois da meia-noite. A eles, a administração do local teria dito que houve uma morte acidental de um visitante do prédio e que todas as medidas necessárias foram tomadas.

Procurado pela TV Anhanguera, o condomínio não quis se posicionar e não autorizou funcionários da portaria a repassarem contatos da administração.