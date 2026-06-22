Conservatório Municipal apresenta recital com violoncelistas e cantores na Biblioteca Monteiro Lobato

A Secretaria de Cultura e Turismo de Guarulhos realiza, no dia 1º de julho, o Recital de Alunos dos Grupos Guarucellos e Introdução à Técnica Vocal, com início às 20h no Auditório da Biblioteca Monteiro Lobato. O evento é gratuito, classificado para todos os públicos, e os ingressos são gratuitos e devem ser retirados uma hora antes do início, diretamente no local.
O espetáculo reúne duas frentes artísticas do Conservatório Municipal de Artes de Guarulhos: os violoncelistas do projeto Guarucellos — Cauan Theodoro, Alex Mônaco Sanches e Jair Carvalho Luizon — e os cantores do projeto Introdução à Técnica Vocal. A coordenação é dos professores Adriano Vasconcelos e Fábio Pellegati.
O programa do recital inclui composições de Johann Sebastian Bach, Johannes Brahms, Wolfgang Amadeus Mozart, Giulio Caccini, Carlos Gustavino e Valdemar Henrique, além de árias e canções do repertório lírico. A diversidade de autores e gêneros proporciona ao público uma experiência musical que atravessa séculos e estilos, da música barroca à canção brasileira de câmara.
Formação artística no coração da programação cultural
O recital integra as atividades do Conservatório Municipal de Artes de Guarulhos e vale carimbo para os alunos participantes e espectadores. É mais uma oportunidade de a população de Guarulhos ter contato direto com a música erudita interpretada por estudantes em diferentes estágios de formação.
O público também pode colaborar com a entrada solidária doando 1 kg de alimento não perecível, que será destinado ao Fundo Social.
Serviço
Recital de Alunos dos Grupos Guarucellos e Introdução à Técnica Vocal
Data: 1º de julho – quarta-feira
Horário: 20h
Local: Biblioteca Monteiro Lobato
Endereço: rua João Gonçalves, nº 439 – Centro – Guarulhos
Classificação etária: livre
Inscrição: não é necessária
Informações: (11) 2087-6904
Entrada: gratuita (retirada de ingresso 1 hora antes no local)
Entrada solidária: Doe 1kg de alimento não perecível. As doações serão destinadas ao Fundo Social.
Realização: Secretaria de Cultura e Turismo de Guarulhos