Guarulhos recebe certificado ‘Município Amigo da Juventude’

A cidade de Guarulhos foi reconhecida como “Município Amigo da Juventude” durante cerimônia realizada na quinta-feira (18) na 9ª edição do Conexidades, evento do governo estadual para integração do setor público, iniciativa privada e sociedade civil, em Campos do Jordão, na Serra da Mantiqueira, interior paulista.

O certificado foi oficialmente entregue ao secretário de Direitos Humanos, Felipe Mendonça, e ao subsecretário da Juventude, Joas Rodrigues, pelo coordenador de Políticas para a Juventude da Secretaria Estadual da Justiça e Cidadania, Juliano Borges.

A premiação integra iniciativa voltada ao fortalecimento de políticas públicas para a juventude, destacando municípios que desenvolvem ações e programas com foco na inclusão, na participação social e na ampliação de oportunidades para os jovens.

De acordo com a gestão municipal, a certificação acontece em reconhecimento ao trabalho realizado em Guarulhos, que reforça o compromisso da administração municipal com o fortalecimento de projetos que ampliam o protagonismo juvenil e incentivam a participação ativa dos jovens na sociedade. Além disso, tratou-se de um importante momento de articulação entre municípios e o governo estadual e de fortalecimento da rede de políticas públicas voltadas à juventude paulista.