Prefeitura finaliza desassoreamento em trecho do córrego Água Chata, no Pimentas

A Prefeitura de Guarulhos, por meio da Secretaria de Administrações Regionais (SAR), finalizou, na sexta-feira (19), o desassoreamento de um trecho do córrego Água Chata, localizado às margens da avenida Jorge Amado, no Pimentas.

De acordo com a Regional Pimentas, que coordenou os trabalhos no córrego, foram retirados mais de 70 metros cúbicos de resíduos acumulados no leito. O serviço foi realizado com o apoio de uma retroescavadeira hidráulica.

A execução do serviço tem por objetivo melhorar a qualidade e a fluidez das águas do córrego, além de prevenir alagamentos na avenida Jorge Amado em dias de fortes chuvas.

Os serviços de zeladoria, como a limpeza de córregos, bocas de lobo e poços de visita, fazem parte da Operação Tempestade, que tem como principal objetivo a prevenção de alagamentos, sobretudo durante o período chuvoso. A população pode contribuir com o município ao não descartar resíduos que provoquem a obstrução desses equipamentos nas ruas e avenidas da cidade.

As ações executadas pelas oito regionais da SAR reafirmam o compromisso da administração municipal com a conservação e o aprimoramento da infraestrutura urbana.