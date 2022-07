Prefeitura realiza primeira ação da Operação Moto Segura em duas avenidas e autua 19

A Prefeitura de Guarulhos promoveu nesta quinta-feira (7), nas avenidas Juscelino Kubitschek de Oliveira e Faria Lima, duas das vias de maior movimento da cidade, a primeira edição da Operação Moto Segura. As abordagens, com ênfase na fiscalização de motocicletas, foram realizadas por agentes de transportes e trânsito da Secretaria de Transportes e Mobilidade Urbana, com o apoio Grupamento de Trânsito da Guarda Civil Municipal (Gtran).

Durante a operação foram lavradas 15 autuações a condutores de motos, todas por descumprimento ao artigo 244 do Código de Trânsito Brasileiro – CTB (conduzir motocicleta, motoneta ou ciclomotor sem usar capacete de segurança ou vestuário de acordo com as normas e especificações do Contran [Conselho Nacional de Trânsito]), e outras quatro a condutores de automóveis, sendo duas por falta do uso de cinto de segurança (art. 167 do CTB) e outras duas por infrações a itens do artigo 252 do mesmo código.

Nesta fase inicial as intervenções da operação Moto Segura, que também incluem ações educativas e de melhorias da infraestrutura, serão realizadas duas vezes por semana em diferentes endereços da cidade. “Trabalhamos com os diversos públicos usuários do trânsito, mas nesta operação em conjunto com a GCM focamos nos motociclistas, grupo que registra maior número de óbitos e sequelas graves decorrentes de acidentes de trânsito”, afirma Luigi Lazzuri Neto, secretário de Transportes e Mobilidade Urbana.