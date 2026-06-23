Prefeitura implanta retorno na rua Joaquina de Jesus

Com previsão de entrega para a primeira quinzena de julho, teve início há cerca de um mês a obra que resultará na implantação de um retorno para acesso de veículos à rua Joaquina de Jesus, no sentido bairro, na região do Taboão.

De acordo com a administração municipal, o retorno se faz necessário após diversos flagrantes de veículos utilizando a calçada para acessar a rua mencionada, no sentido da praça Oito de Dezembro. Com o novo viário, os motoristas não precisarão mais utilizar a avenida Natália Zarif em busca de um retorno para acessar a via.

O projeto do novo viário é da Secretaria de Mobilidade Urbana (Semob) e sua execução é de responsabilidade da Secretaria de Administrações Regionais (SAR), por meio do Departamento de Manutenção Viária e Drenagem (DMVD).