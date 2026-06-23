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Após morte da filha, avó enfrenta batalha judicial para ter neto de volta em Guarulhos

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Redação Guarulhos Hoje
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Reprodução

Uma família de Guarulhos vive uma batalha judicial após a morte de Bruna Inácia, nutricionista que teria sido atropelada pelo próprio marido, Luis Carlos, apontado como principal suspeito do crime. O caso aconteceu no interior de São Paulo e gerou uma disputa pela guarda do filho do casal.

Segundo familiares, Bruna e Luis Carlos mantinham um relacionamento de sete anos marcado por episódios de violência. No dia do ocorrido, após uma discussão em um posto de combustíveis, a mulher saiu do veículo e acabou sendo atingida pelo carro. O filho do casal, que tinha apenas 4 anos na época, teria presenciado a cena.

Desde a morte da mãe, a criança permanece sob os cuidados dos avós paternos. A avó materna, Dona Severina, busca na Justiça o direito de conviver com o neto e tenta obter a guarda da criança.

A defesa da família já entrou com o pedido formal de guarda, enquanto as autoridades seguem com as investigações e procuram pelo suspeito. Dona Severina afirma que espera garantir ao menos o direito à convivência familiar com o neto.

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