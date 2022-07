Prefeitura abre processo seletivo para a contratação de médicos do trabalho

A Secretaria de Gestão de Guarulhos recebe inscrições até o dia 8 de agosto para o processo seletivo emergencial que irá contratar temporariamente sete médicos do trabalho para atuação no Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho. Elas devem ser feitas pelo e-mail [email protected]. O edital de abertura foi publicado na última sexta-feira (22) no Diário Oficial do município, disponível no link https://diariooficial.guarulhos.sp.gov.br/uploads/pdf/8799551.pdf.

O contrato é por prazo determinado de até seis meses, podendo ser prorrogado por igual período. O salário é de R$ 6.315,36 para jornada de 20 horas semanais, com auxílio-alimentação de R$ 1.000.

É necessário possuir curso superior completo em medicina, título de especialista ou especialização em medicina do trabalho e registro no respectivo conselho profissional. Mais informações podem ser obtidas pelos telefones (11) 2086-9886 e 2423-7436.