GCM apreende adolescente com 871 embalagens com drogas no Jardim Acácio

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Guarulhos apreendeu 871 embalagens com entorpecentes em posse de um adolescente de 17 anos na noite da última sexta-feira (22) nas proximidades de escolas do Jardim Acácio. A equipe de patrulhamento tático rondava a área quando um indivíduo se assustou com a presença dos agentes, tentou fugir e dispensou uma sacola com as substâncias, mas foi interceptado.

O adolescente foi apresentado à autoridade de plantão no 7º Distrito Policial, onde uma perícia dos materiais apreendidos contabilizou 724 pinos com cocaína, 104 embalagens com maconha, 43 frascos com lança-perfume e R$ 149 em dinheiro. Diante do laudo pericial, foi registrado um boletim de ocorrência por ato infracional análogo ao tráfico de entorpecentes, baseado no artigo 33 do Código Penal.

Por ser um ato infracional análogo (crime ou contravenção penal praticado por criança ou adolescente), o jovem ficou à disposição da Justiça e o seu caso foi encaminhado à Vara da Infância e da Juventude.