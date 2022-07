Integração entre forças policiais prende 70 pessoas em flagrante desde fevereiro em Guarulhos

Setenta pessoas flagradas na prática de crimes patrimoniais (roubos e furtos) e tráfico foram presas desde fevereiro em Guarulhos em 20 operações integradas entre a Guarda Civil Municipal (GCM), a Polícia Militar e a Polícia Civil. O resultado foi alcançado na última sexta-feira (22) com a detenção de dois acusados de portar cerca de 500 gramas de maconha e cocaína para comércio ilegal.

Além das detenções em flagrante, a ação mais recente apreendeu duas pessoas com mandados de prisão expedidos, recolheu quatro veículos ao pátio por desrespeito às normas do Código de Trânsito Brasileiro e emitiu 12 autos de infração de trânsito, após a abordagem de 76 pessoas e a consulta dos dados de 95 veículos que passavam pelas regiões do Taboão, Jardim Santa Emília e Jardim São João.

“A união entre as forças está a cada dia mais consolidada em nossa cidade. Nossa missão é a mesma: assegurar a vida do cidadão, que é o nosso bem mais importante, e um futuro de paz para a cidade, que seja baseado em uma cultura com práticas contrárias à violência urbana”, explicou o secretário para Assuntos de Segurança Pública de Guarulhos, Márcio Pontes. “Estamos muito orgulhosos e gratos em ver o trabalho conjunto de nossos agentes sempre pelo bem”, agradeceu.

Para escolher os locais em que as operações ocorrem são analisados os índices criminais e a movimentação feita por criminosos registrados pelos sistemas de cada corporação. Portanto, o cidadão pode contribuir ao encaminhar denúncias à Central de Atendimento da GCM pelos telefones 153 e 2475-9444, e à Polícia Militar pelo 190.