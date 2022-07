Prefeitura abre 46 vagas para o curso de curta duração de ginástica artística

Nesta segunda-feira (25) a Secretaria de Esporte e Lazer de Guarulhos abriu nova oportunidade para o curso de curta duração de ginástica artística, que tinha lista de espera criada no início do ano para inscrições excedentes. Há 46 vagas remanescentes e as inscrições vão até esta sexta-feira (29) no Ginásio Bonifácio Cardoso, localizado na rua Arujá, 372, Vila Tijuco.

O curso tem duração de três meses, com início em 1º de agosto e término em 31 de outubro. Para crianças de cinco e seis anos, serão abertas 12 vagas às sextas-feiras, das 9h às 10h, e seis às segundas-feiras, das 8h30 às 9h30. Para crianças de sete e oito anos, há 15 vagas às sextas-feiras, das 10h às 11h, e 13 às segundas-feiras, das 9h30 às 10h30.

Para o secretário de Esporte e Lazer, Ronaldo Fratello, trata-se de mais uma oportunidade para promover o acesso à pratica esportiva na cidade. “Com esse curso mais crianças poderão ter contato com a modalidade, permitindo que muitas despertem o interesse e continuem praticando o esporte. Todo acesso ao esporte é bem-vindo e, com essa duração (do curso), podemos atender uma maior quantidade de crianças”.