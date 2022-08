Guarulhos terá aulões de dança gratuitas durante o ano

O público guarulhense e os amantes da dança terão muita diversão logo mais! Pensando na qualidade de vida e bem-estar dos clientes, o Internacional Shopping preparou uma programação especial, com “aulões” de Fit Dance, Zumba e Hiit. As atividades serão gratuitas e realizadas em parceria com a academia Smart Fit, no dia 27 de agosto, das 8h às 10h, na entrada próximo ao Outback no shopping.

O Fit Dance é uma modalidade de dança que mistura coreografias com exercícios físicos, capazes de gastar calorias e definir músculos, além de colaborar com o emagrecimento, aliviar o stress, melhorar o equilíbrio e a flexibilidade, indicado para todas as idades. Já a Zumba é um exercício aeróbico baseado em movimentos de danças latinas, como merengue, salsa, reggaeton, entre outros. O Hiit é um treino dinâmico e animado, que trabalha a força muscular, a flexibilidade e o sistema cardiorrespiratório.

“Vamos colocar todo mundo para movimentar o corpo e se divertir com uma aula de dança saudável. A prática de atividades físicas favorece o bem-estar, e diante da correria diária, pensamos em dedicar um tempo único para se distraírem com saúde”, comenta Bruna Marcon, gerente de Marketing do Internacional Shopping.

Os clientes que quiserem participar deverão resgatar um cupom no Aplicativo do Shopping, para garantir a vaga no aulão. O Internacional Shopping fica localizado na Rodovia Presidente Dutra, Saída 225, s/n – Itapegica, Guarulhos – SP.

SERVIÇO:

“Aulão Smart Fit”

Data:27 de agosto, sábado.

Horário: Das 8h às 10h.

Local: Entrada do Internacional Shopping, próximo ao Outback.

Endereço: Rodovia Presidente Dutra, Saída 225, s/n – Itapegica, Guarulhos – SP.

A reserva no evento será feita através do APP do shopping.